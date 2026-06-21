◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組日本ーチュニジア（２０日、モンテレイ競技場）サッカー元日本代表ＭＦ本田圭佑が日本戦スペシャルアンバサダーとして日本テレビ系の中継解説に登場。オランダ戦に続き、“神解説”を炸裂させた。後半、上田綺世のこの日２点目となる華麗なヘディングが決まると「素晴らしい！イケイケドンドンやて！初の４点」とシャウトした本田。実況の山本紘之アナウンサーが「イケイケドンド