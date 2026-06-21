◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組日本ーチュニジア（２０日、モンテレイ競技場）サッカー元日本代表ＭＦ本田圭佑が日本戦スペシャルアンバサダーとして日本テレビ系の中継解説に登場。オランダ戦に続き、“神解説”を炸裂させた。後半１４分の伊東純也の追加点に「来た〜！」と叫んだ本田。「ポジショニングを変えて、中にいて中央突破。いつもと違うプレーを、このワンプレーだけやった」と伊東を称賛。「パス、誰？」