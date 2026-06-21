◇パ・リーグオリックス―西武（2026年6月21日京セラドーム）4年目のオリックス・杉沢がうれしいプロ1号弾を放った。5点を追う5回無死二塁の場面。カウント0―1から渡辺の速球をとらえて右翼席へ運んだ。22年ドラフト4位で東北福祉大から入団。今季は開幕1軍入りを果たすも4月14日の西武戦で右手首に死球を受けて戦線離脱。6月10日に1軍復帰を果たした。14日の阪神戦ではサヨナラ打を放った同い年の山中とともにヒーロ