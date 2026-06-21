女優でタレントの箭内夢菜（26）が20日深夜放送のテレビ東京系「二軒目どうする？〜ツマミの話」（土曜深夜0・55）に出演。地元・郡山の駅まで「1人で飲み歩いてる」と噂が広まっているという大物俳優を明かした。箭内が福島県郡山市出身であることを明かすと、MCの松岡昌宏は「俺もう福島は、あなたが生まれる前から行ってるからね」と応じた。さらに、松岡は「プライベートでも郡山で飲むんで」とさらり。これに、箭内は「