◇インターリーグドジャース2―3オリオールズ（2026年6月20日ロサンゼルス）ドジャース・山本由伸投手（27）が20日（日本時間21日）、本拠地でオリオールズ戦に先発。6回102球を投げて6安打3失点で今季5敗目（7勝）を喫した。チームは連勝が4で止まった。結果としてはクオリティースタート（QS、6回以上自責点3以下）。デーブ・ロバーツ監督は「球そのものは悪くなかったし、いつも通りしっかり準備してマウンドに上がり