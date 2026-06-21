◇W杯北中米大会1次リーグF組日本―チュニジア（2026年6月20日モンテレイ）FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組で、日本代表（FIFAランク18位）はチュニジア（同45位）と対戦。後藤啓介（21＝フライブルク）が途中出場した。後半39分にその瞬間は訪れた。この試合で2得点1アシストの大活躍を見せていたFW上田と交代して、FW後藤が途中出場を果たした。W杯メンバーではDF吉田麻也の1メートル89を抜いて、フィールド