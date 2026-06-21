■『真剣遊戯！THEバトルSHOW』アイドル俳優軍vs芸人バラエティ軍タレントで俳優の櫻井翔がMCを務めるフジテレビ系ゲームバラエティー『真剣遊戯！THEバトルSHOW』（毎週月曜後8：00）22日放送回は、高地優吾（SixTONES／※高＝はしごだか）率いるアイドル俳優軍と、田中卓志（アンガールズ）率いる芸人バラエティ軍が真剣遊戯で対決する。【番組カット】真剣な表情の櫻井翔＆正門良規高地率いる“アイドル俳優軍”には、猪