◇サッカーFIFAワールドカップグループステージF組第2節日本4−0チュニジア(日本時間21日、エスタディオ・モンテレイ)サッカー日本代表(FIFAランク18位)は、グループステージ第2節となるチュニジア(FIFAランク45位)を4−0で下し、1勝1分で勝ち点4としました。日本は15日のオランダ戦で2−2の引き分けで勝ち点1を獲得。チュニジア戦はスタメン4選手を入れ替えて臨みました。この試合がワールドカップ通算1000試合目。メモリアル