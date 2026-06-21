NHKは21日、音楽特番『NHK MUSIC SPECIAL中島みゆき オールタイム・リクエスト 完全版』を総合テレビで午後1時50分から放送し、サッカーワールドカップ中継の裏で存在感を示した。【画像】“あの名曲”の映像も!?ギターを構え歌う中島みゆき3月に放送した『中島みゆき オールタイム・リクエスト』。視聴者から彼女の曲のリクエストとその曲にまつわる思い出やエピソードを募集し、それをもとに声で進行するといういわば“ラ