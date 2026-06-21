元TOKIOの松岡昌宏（49）が21日放送のNACK5「松岡昌宏彩り埼先端」（日曜午前7時）に出演。妹の夫と初めて会ったことを明かした。9日、東海道新幹線に乗って名古屋に行ったという松岡。「妹に会いに行きましたよ。1年半、2年ぶりぐらいに会ったのかな。手羽先を…初めてお会いした旦那さまとヘコヘコ食べましたよ。なんか『おお、この人は俺の義理の弟になるのか』なんて思いながら…ね。次の日も妹夫婦も早いってことで2時間ぐら