「北中米Ｗ杯・１次リーグＦ組、日本代表−チュニジア代表」（２０日、モンテレイ）中継する日本テレビで解説を務める元日本代表の本田圭佑が、残り試合終了まで２０分ほどを残して「今日は勝ちます。１００パーってことはないんですけど、９９．９９９９９％勝ちます」と断言した。後半２４分、中央にポジションを移した伊東が３点目のゴールを決めた。給水タイムを挟んで試合時間は２０分ほど残っているが「なのでこっから