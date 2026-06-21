フリーアナウンサー皆藤愛子（42）が21日、都内で「セント・フォースOfficial Book2026−2027」（小学館）発売記念イベントを行い、事務所の先輩、望月理恵（54）と美の秘訣（ひけつ）を語った。皆藤は21年、望月は28年間にわたりセント・フォースに所属。パネル展示やグッズコーナーが設けられた写真展に、同社取締役でもある望月が「セント・フォースとして初めてのことで新鮮。すごい事務所になったなという感想です」と語ると