ワンコがお姉ちゃんを駅までお迎えに来たら…？忠犬ハチ公のような健気な姿と、その後のまさかの展開が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で49万3000回再生を突破しています。 【動画：駅の前でお姉ちゃんの帰りを待つ犬→『まるで忠犬ハチ公のようだな』と見ていたら…まさかの展開】 お姉ちゃんを駅までお迎えに来たワンコ YouTubeチャンネル「柴犬ノンくん」に投稿されたのは、柴犬の「ノン」くんがお姉ちゃんを駅までお迎