ドライブを楽しんでいるかのように見えたワンコが、途中から様子を一変させることに。その理由に気づいた瞬間の反応があまりにも分かりやすく、大きな反響を呼ぶこととなりました。 投稿は1809万回以上再生され、「本当に喋ってるみたい」「感情が伝わるｗ」といったコメントが寄せられています。 【動画：『嫌な予感がする…』車の行き先が"病院"と気づいた犬→感情がわかりやすい『まさかの光景』】 静かな車内で芽生えた“