MATCH 36グループF第2戦2026年6月21日 13:00キックオフ（会場：モンテレイ・スタジアム) チュニジア 0-4 日本初戦でオランダと熱戦を繰り広げた日本は、決勝トーナメント進出に向けて勝利が必須なチュニジア戦。前回からメンバーを2名入れ替え、佐野海舟と初先発の田中碧がボランチのコンビを組み、こちらも初スタメンの伊東純也と鎌田大地がシャドーで名を連ねた。第2戦では過去一度しか勝利がない日本としては鬼門突破としても