チェルシーに所属するデンマーク代表GKフィリップ・ヨルゲンセンは今夏の移籍市場での退団を決断しているという。英『Football Insider』が報じている。現在24歳のヨルゲンセンは2024年夏にビジャレアルからチェルシーに加入したが、2年間の在籍で公式戦全体の出場は36試合のみ。正GKはロベルト・サンチェスが務めており、同選手は控えという立場が続いていた。度々GKの補強の必要性が報じられてきたチェルシーは、シャビ・アロン