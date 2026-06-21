日本代表は21日、北中米ワールドカップの第2戦でチュニジアと対戦している。終始試合を優勢に進めた日本は、開始4分に中村敬斗の折り返しを鎌田大地がワンタッチで合わせてネットを揺らす。ボールを支配しながら攻勢を仕掛ける日本は31分にペナルティーエリア付近まで進入した上田が強烈なミドルを突き刺して追加点を奪った。その後も冷静にパスを回しながら相手のスキを狙って前半を終えた森保ジャパン。後半にもリードを広げるこ