カナダ代表FWジョナサン・デイビッドは今夏わずか1年でユヴェントスを退団する可能性があるようだ。現在26歳の同選手はフランスのリールでは3シーズン続けて25ゴール以上をマークするなど得点を量産。注目の点取り屋として昨夏ユヴェントスへのステップアップを遂げたが、イタリアでは苦戦。今シーズンは公式戦46試合で8ゴール5アシストと期待されていたほどのインパクトを残せなかった。そんなデイビッドは現在カナダ代表としてW