日本代表は21日、北中米ワールドカップの第2戦でチュニジアと対戦している。試合は開始早々から動く。開始4分に左サイドでボールを持った中村敬斗が縦に仕掛けて、折り返しを混戦から鎌田大地がワンタッチで合わせてネットを揺らした。鎌田はオランダ戦に続いて2戦連発弾に。SNS上では「素晴らしい！」「今大会のキーマン」「ノリに乗ってるね」「オシャレゴール」「バックヒールは上手すぎる」「完璧！」などの声が上がった。先制