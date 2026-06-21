◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組日本―チェニジア（２１日、モンテレイ競技場）ＦＩＦＡランク１８位の日本代表は、１次リーグ（Ｌ）Ｆ組２戦目で同４５位のチェニジア代表と対戦。チーム最年少（２１歳１７日）にして最長身のＦＷ後藤啓介が、初めてＷ杯のピッチに立った。後半３９分に、この試合で２得点を挙げた上田綺世と入れ替わりで途中出場した。第１戦で塩貝健人が記録した２１歳８０日を抜き、日本歴代Ｗ杯年