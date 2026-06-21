◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―中日（２１日・東京ドーム）「６番・遊撃」で先発出場している巨人の泉口友汰内野手が第１打席で３試合連続ヒットをマークした。１―０の２回無死で、中日先発・柳のチェンジアップを捉えて右前に運んだ。この時点で６月は出場１３試合で４０打数１２安打、月間打率は３割ちょうどとなった。５月は捉えた打球が野手の正面を突くことも多く、１７打席連続無安打を経験。一時は１割台まで下がった