サッカーＷ杯北中米３カ国大会大会・日本代表が２０日（日本時間２１日）、メキシコのモンテレイで、チュニジア代表との１次リーグＦ組第２戦を戦った。会場には長友佑都の妻で女優・平愛梨が息子とともに観戦した。隣には長男が座り、長男のほっぺたには、長友の背番号「５」がペイントされている。平は２０日（日本時間）、ＳＮＳで「Ｉｃａｍｅｔｏｓｅｅｔｈｅｂｅｓｔｖｉｅｗ」（『最高の景色』を見るため