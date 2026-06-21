◆パ・リーグ日本ハム―ソフトバンク（２１日・エスコンフィールド）ソフトバンクは１点リードの４回無死、栗原陵矢がフルカウンドから金村の高めのストレートを捉え、右翼席へ８試合ぶりの２０号ソロ。球団では０５年の松中信彦以来となる両リーグ２０号一番乗りとなった。「（前田）悠伍がいい投球をしている中で何とか追加点をと打席に入りました。粘ってフルカウントから真っすぐを仕留めることができました」と振り返っ