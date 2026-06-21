６月２１日の東京６Ｒ・３歳未勝利（芝１６００メートル、１６頭立て）は、１番人気のダノンアスコルティ（牝３歳、美浦・大竹正博厩舎、父キタサンブラック）が、後続を寄せ付けず２馬身半差の完勝。２４年のセレクトセールで４億円で落札された期待馬が４戦目で初勝利を挙げた。勝ちタイムは１分３５秒１（稍重）。８番枠から好スタートを決めるとそのまま先手を奪った。最初の１０００メートル５９秒８のマイペースを刻むと