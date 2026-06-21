◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組第２戦日本４ー０チュニジア（２０日、モンテレイ競技場）８大会連続８度目出場でＦＩＦＡランク１８位の日本は、同４５位のチュニジアと対戦した。日本は前半４分にMF鎌田大地が自身２戦連発となる左足ヒールで巧みに先制。同３１分にFW上田綺世が強烈な右足で追加点を奪った。後半２４分にはMF伊東純也が右足で３点目を奪い、チュニジアを寄せつけず。さらに同３８分に上田が頭で４点目