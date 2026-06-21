「ドジャース２−３オリオールズ」（２０日、ロサンゼルス）ドジャースのデーブ・ロバーツ監督が試合後、第２子誕生を発表した大谷翔平投手とのやり取りを明かした。試合前の取材では「まだ本人と会っていない」と話していたが、「少しだけ話して、彼と真美子におめでとうと伝えた。本人は体の調子はすごくいいと言っていて、休養が良かったようだ。ただ、それ以外の話はしていない。なので、チームとしてはこれまで通り前に進