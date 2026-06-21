休日のショッピングモールで、無料のくじ引きを見かけたことのある人もいるでしょう。景品としてウォーターサーバーが当たることもありますが、毎月水を購入させるための、「当選商法」と呼ばれる営業手法なことがほとんどです。 本記事では、ショッピングモールのくじ引きでウォーターサーバーが当たって契約したらどうなるのかや、当選商法の注意点などを解