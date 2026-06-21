ガソリン代が高止まりするなか「できる限り安いガソリンスタンドで給油したい」と考える人は多いでしょう。ガソリンは店舗によってリッターあたりの価格が異なるため、安いところで給油したほうがお得になります。 しかし、わざわざ離れたガソリンスタンドに行くと、かえって損をする可能性もあるため注意が必要です。本記事では「3キロ余分に走って、リッター2円安いガススタに行っているケース」を取り