【モデルプレス＝2026/06/21】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ＝LOVE（イコールラブ）の公式X（旧Twitter）が、6月20日に更新された。メンバーの齋藤樹愛羅と野口衣織の新しい髪色に、注目が集まっている。【写真】イコラブ野口＆齋藤「お人形さんみたい」雰囲気一変の新ヘア◆＝LOVE、齋藤樹愛羅ピンク髪復活＆野口衣織ハイトーン姿を公開投稿では「＝LOVE STADIUM LIVE『Beyond“KYUN”◆』1日目 ご来場ありがとうござい