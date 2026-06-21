【モデルプレス＝2026/06/21】AKB48の小栗有以が6月20日、自身のInstagramを更新。ノースリーブの衣装ショットを公開した。【写真】24歳AKB人気メンバー「透明感すごい」ノースリ×ミニスカで美脚スラリ◆小栗有以、ノースリ衣装ショット公開小栗は、8月19日リリースのAKB48の68thシングル「好き ish」の衣装ショットを複数枚投稿。「服の色合い可愛すぎる このドットサンダルがポイント」と記し、ミントグリーンのノースリーブト