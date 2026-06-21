【モデルプレス＝2026/06/21】モデルの森絵梨佳が6月20日、自身のInstagramストーリーズを更新。ハンドメイド作品を公開した。【写真】37歳1児のママモデル「配色センス抜群」ツートンカラーの手作り巾着◆森絵梨佳、ハンドメイドの巾着披露森は「＃ハンドメイド」とハッシュタグを添え、「巾着完成〜！」と報告。サーモンピンクの無地生地と、ドット柄の生地を組み合わせ、ネイビーの紐を付けた手作り巾着を披露した。ゴールドの