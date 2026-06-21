１９日、天津市の海河沿いにある文化観光施設「津旅左岸空間」で夜景を楽しむ人々。（天津＝新華社記者／趙子碩）【新華社天津6月21日】中国天津市の海河に架かる赤峰橋近くの文化観光施設「津旅左岸空間」は端午節の連休期間（19〜21日）、多くの観光客でにぎわった。１９日、天津市の海河沿いにある文化観光施設「津旅左岸空間」で天津をモチーフにしたオリジナルグッズを選ぶ市民や観光客。（天津＝新華社記者／趙子碩）老