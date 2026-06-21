「北中米Ｗ杯・１次リーグＦ組、日本代表−チュニジア代表」（２０日、モンテレイ）ＦＩＦＡランク１７位の日本は、同４５位のチュニジアと対戦。後半２４分にＭＦ伊東純也のゴールで突き放した。この試合先発起用されたＭＦ田中の縦パスを、ＦＷ上田がワンタッチでＤＦの裏へ。鋭く抜けだした伊東がＧＫと１対１の状況を冷静に決めて、３点目をあげた。