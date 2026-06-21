『おそ松さん』の実写化第2弾となる映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』が、6月12日から全国で公開されています。同作は、2022年にSnow Manのメンバーが主演で実写化された映画『おそ松さん』の第2弾で、Aぇ! group、草間リチャード敬太さん、関西ジュニアの西村拓哉さんが主演を担当。それぞれが、クズでニートな6つ子を演じています。 幅広い世代から支持を集める『おそ松さん』は、赤塚不二夫さんの名作ギャグ漫画『おそ松