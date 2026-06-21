shallmの新曲「ただいまの場所」が、7月より放送のTVアニメ『猫と竜』のエンディングテーマに起用。また、同曲を使用したアニメ第2弾PVも公開となった。 （関連：【映像あり】shallmの新曲「ただいまの場所」がEDテーマ、TVアニメ『猫と竜』第2弾PV） 本アニメは、猫に育てられた竜、猫たち、そして人間たちが織りなす不思議な絆の物語を描いたファンタジー作品。同名の原作をアマラ、キャラクター