森保一監督が率いる日本代表は現地６月20日、北中米Ｗ杯のグループＦ第２節で、チュニジア代表とエスタディオ・モンテレイで対戦している。森保ジャパンは開始４分、鎌田大地の得点で先制。31分には上田綺世がゴールを挙げて２点をリードしたまま前半を終えた。迎えた後半の序盤は、チュニジアに押し込まれる時間帯が続いているなか、存在感を示しているのが、３−４−２−１の左ウイングバックに入った堂安律だ。豊富な運動