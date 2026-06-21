◇W杯北中米大会1次リーグF組日本―チュニジア（2026年6月20日モンテレイ）サッカー元日本代表MF本田圭佑（40）が20日（日本時間21日）、FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組の日本代表（FIFAランク18位）とチュニジア（同45位）の試合を中継する日本テレビに解説として出演。後半24分にMF伊東純也（33＝ゲンク）が試合を決定づける3点目を挙げて3―0とリードを奪うと「今日はもう勝ちますね」と断言した。MF鎌田大地