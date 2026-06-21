◇インターリーグドジャース2―3オリオールズ（2026年6月20日ロサンゼルス）ドジャース・山本由伸投手（27）が20日（日本時間21日）、本拠地でオリオールズ戦に先発。6回102球を投げて6安打3失点で今季5敗目（7勝）を喫した。チームは連勝が4で止まった。試合後は、序盤にスプリットの微調整に苦しんだと明かした。「スプリットが、こう感覚が良くなっていったのが、結構後のイニングになってしまった。探りながらいって