18日に最終回を迎えたテレビ東京の連続ドラマ『るなしい』（毎週木曜 深0：30）の公式インスタグラムが21日までに更新され、出演した影山優佳の赤ちゃんを抱いた写真に反響が寄せられている。【写真】「かげちゃんにこども！？」赤ちゃんを抱く影山優佳投稿ではオフショットとして「赤ちゃんを抱く塔子 塔子のセリフにもご注目ください 最終話『神の子に最大の敬意を』TVer / U-NEXTで配信中です」と伝えた。写真では赤ちゃ