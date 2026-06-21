低速電動バスを製造する「シンクトゥギャザー」（群馬県桐生市）と自動車部品製造「正田製作所」（同）が共同で、電動人力車「電リキ車」を開発した。動力としてモーターを備え、車夫が進行方向の制御と速度調整を行う。観光での利用が期待されており、レトロな街並みが残る桐生市の人気スポット・桐生新町重要伝統的建造物群保存地区（重伝建）で２１日から、観光客を乗せて実証実験を行う。（栗村政伸）電リキ車は、車輪が付