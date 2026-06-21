◆ファーム・リーグ巨人―中日（１９日・ジャイアンツタウンスタジアム）巨人のブライアン・マタ投手が先発し、５回３安打無失点の好投を見せた。６奪三振、無四球だった。最速１５７キロの直球にカーブ、チェンジアップなど変化球を交えながら緩急のある投球で中日打線を翻弄（ほんろう）。カウントを有利に進め、６１球で四球は０だった。右腕は「ここ数日間、久保コーチと取り組んできたことが試合の中で発揮できた。今