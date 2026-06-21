６月２１日の阪神１Ｒ・３歳未勝利（ダート１４００メートル＝１６頭立て）で岩田望来騎手＝栗東・フリー＝がゴールドアーチ（牡３歳、栗東・坂口智康厩舎、父ミッキーアイル）に騎乗した際、発走後まもなく内側に斜行した。その影響で、森田誠也騎手＝栗東・斉藤崇史厩舎＝が騎乗したファイナルコマンド（牡３歳、栗東・東田明士厩舎、父キタノコマンドール）が転倒し競走中止。太宰啓介騎手＝栗東・フリー＝が騎乗したミヤノ