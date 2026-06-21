フリーアナウンサーの望月理恵（５４）、皆藤愛子（４２）が２１日、東京・ＳＨＩＢＵＹＡＳＡＣＳで行われた「『セント・フォースＯｆｆｉｃｉａｌＢｏｏｋ２０２６―２０２７』発売記念イベント」の取材会に出席した。同会場では、４月に先行配信されたオフィシャルフォトブックの特別イベントを６日間限定で開催。セント・フォース所属の豪華キャスター陣が日替わりで行うトークショー企画も展開する。事務所に２８