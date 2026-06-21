◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組日本ーチュニジア（２０日、モンテレイ競技場）サッカー元日本代表ＭＦ本田圭佑が日本戦スペシャルアンバサダーとして日本テレビ系の中継解説に登場。オランダ戦に続き、“神解説”を炸裂させた。前半で２点リードも膠着状態となった後半１５分、「失うものがないからチュニジアの選手はリラックスしてきてる。引き分けなら御の字で、のびのびプレーしてる」と指摘した本田。「攻めあぐ