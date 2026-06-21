【モデルプレス＝2026/06/21】タレントの神田うのが6月21日、自身のInstagramストーリーズを更新。娘のために作った夕飯用の弁当を公開した。【写真】51歳美人タレント「豪華で美味しそう」と話題の手作り弁当◆神田うの「夜も色々と頑張っている娘の為に」豪華な夕飯用弁当公開神田は「学校は夏休みに入り 朝のお弁当作りはなくなりましたが 夜も色々と頑張っている娘の為に お夕飯用のお弁当を作る事が多くなりました」とつづり