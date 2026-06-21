【モデルプレス＝2026/06/21】韓国の9人組ガールズグループ・TWICE（トゥワイス）のSANA（サナ）が6月20日、自身のInstagramを更新。13日に行われた国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」（＠TOYOTA ARENA TOKYO）のオフショットを公開し反響を呼んでいる。【写真】29歳TWICEメンバー「何頭身？」美脚伸びる“超ミニ”ドレス姿◆サナ、美脚映える黒のミニドレス姿サナは「上げれてなかった写真」とつづり、MISAMOとして同イベント