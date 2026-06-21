【モデルプレス＝2026/06/21】モデルで実業家のMEGBABYが6月20日、自身のInstagramのストーリーズを更新。手作りの丼料理を公開し、反響を呼んでいる。【写真】三代目JSBメンバーの元パートナー「さすがすぎる」と話題の時短メニュー◆MEGBABY、手作りのネギ塩豚丼披露MEGBABYは、フライパンでお肉を炒めている様子や、完成した料理の写真を投稿。「10分で作れるからネギ塩豚丼にした」と紹介し、「ごま油で豚バラ焼いて水100くら