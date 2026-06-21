「もし突然仕事を失ったらどうしよう……」。普段は考える機会が少なくても、会社の倒産やリストラ、契約期間の満了などによって、思いがけず失業することは誰にでも起こりえます。 そんなときに知っておきたいのが、雇用保険をはじめとする公的な支援制度。今回は、失業給付の基本手当・再就職手当・求職者支援制度について、ファイナンシャルプランナー・井戸美枝さんに教えていただきました。※2026年5月11日時点の情報です。失