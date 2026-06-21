2022年のサッカーワールドカップ（W杯）カタール大会で「美人すぎるサポーター」として話題になった、ガールズバンド「PARADOXX」のドラム・SHONOさん（31）が2026年6月17日、自身のインスタグラムを更新。夫で、名古屋グランパスに所属する山岸祐也選手（32）との2ショットを披露した。「初夫婦観戦！！！！」SHONOさんは、「フランスvsセネガル」とコメントを添えて、ドット柄トップスとデニムのヘソ出しコーデや、山岸選手との