「サッカー北中米Ｗ杯・１次リーグＦ組、日本代表-チュニジア代表」（２０日、モンテレイ）日本が鎌田大地、上田綺世のゴールで、前半を２−０で折り返した。中継の日本テレビのスペシャルナビゲーターを務める竹内涼真、井桁弘恵が試合前、ピッチの外で日テレの事前番組に中継で生出演。生中継中には、サポートとして日本代表に帯同している吉田麻也選手が、近づいてきて、井桁は「おおー！」と歓声。吉田は解説の柿谷曜一